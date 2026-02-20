Размер шрифта
Ограничения ввели в аэропортах четырех городов

В аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары и Чебоксар ввели ограничения
Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах четырех российских городов. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

Речь идет о воздушных гаванях в Казани, Нижнекамске (Бегишево), Самаре (Курумоч) и Чебоксарах.

Временное закрытие аэропортов в ведомстве объяснили обеспечением безопасности полетов.

Вечером 20 февраля беспилотники атаковали Краснодарский край. В Краснодаре один человек пострадал в результате падения фрагментов беспилотника. Краснодарский аэропорт Пашковский с 20:10 временно не принимает и не отправляет рейсы

Помимо этого, в результате атаки БПЛА были повреждены три частных дома в поселке Ильском Северского района, пострадавших нет. В Северском районе обломки дронов повредили высоковольтную линию электропередачи.

Кроме того, взрывы были слышны в Анапе.

Ранее пассажир самолета «начал бить всех подряд» на борту и сорвал рейс.
 
