Ограничения ввели в аэропортах четырех городов

В аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары и Чебоксар ввели ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах четырех российских городов. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

Речь идет о воздушных гаванях в Казани, Нижнекамске (Бегишево), Самаре (Курумоч) и Чебоксарах.

Временное закрытие аэропортов в ведомстве объяснили обеспечением безопасности полетов.

Вечером 20 февраля беспилотники атаковали Краснодарский край. В Краснодаре один человек пострадал в результате падения фрагментов беспилотника. Краснодарский аэропорт Пашковский с 20:10 временно не принимает и не отправляет рейсы

Помимо этого, в результате атаки БПЛА были повреждены три частных дома в поселке Ильском Северского района, пострадавших нет. В Северском районе обломки дронов повредили высоковольтную линию электропередачи.

Кроме того, взрывы были слышны в Анапе.

