Временные ограничения ввели в трех российских аэропортах

Росавиация: временные ограничения ввели в аэропортах Ижевска, Перми и Оренбурга

Временные ограничения введены в аэропортах Ижевска, Перми и Оренбурга. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

«Ижевск. Оренбург. Пермь (Большое Савино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в столичных аэропортах отменили восемь рейсов из-за снегопада.

15 февраля на фоне налетов БПЛА на Москву аэропорт Домодедово приостанавливал работу.

Российское министерство обороны заявляло, что средства ПВО за четыре часа уничтожили над четырьмя регионами страны более 100 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты вражеских дронов произошли в период с 9:00 до 13:00. БПЛА были уничтожены в Брянской, Калужской и Тульской областях, а также в Московском регионе.

Ранее в Краснодарском крае в результате падения фрагментов БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами.