Глава РУСАДА готова судиться с New York Times из-за статьи про сокрытие допинга

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила о готовности обратиться в суд из-за публикации издания New York Times, где было указано, что она причастна к сокрытию допинга после зимних Олимпийских игр — 2024 в Сочи. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Эти фантазии, основанные на желании продвинуть «жареные факты», видимо, для увеличения продаж номера, не соответствуют действительности. Мне известно, что в New York Times сокращения, журналисты гоняются за такими инфоповодами», — отметила она.

Логинова указала, что отвечала за образовательную программу и была членом команды Всемирного антидопингового агентства (WADA), поэтому не имела возможности работать с допинг-тестами.

В ноябре 2015 года Независимая комиссия WADA обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, после чего ее бывший глава Григорий Родченков подал в отставку.

В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в США вслед за своим заместителем Соболевским. В РФ Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

Ранее с российского олимпийского чемпиона сняли отстранение за допинг.