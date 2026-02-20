Размер шрифта
Российский пенсионер лишился квартиры и 11 млн рублей, поверив мошенникам

В Краснодарском крае пенсионер лишился квартиры и 11 млн рублей из-за аферистов
В Краснодарском крае 69-летний мужчина остался без жилья и денег, поддавшись на уловки аферистов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Анапе. Пенсионер, оказавшись под психологическим воздействием злоумышленников, которые применили различные методы убеждения и манипуляции, решил отдать им все свои сбережения. Кроме того, обманутый пожилой мужчина продал свою квартиру и все вырученные средства также передал преступникам.

Общая сумма ущерба, причиненного доверчивому гражданину, составила более 11 млн рублей. Правоохранительные органы занимаются поиском злоумышленников.

До этого кубанский пенсионер поверил «экс-коллегам» и отдал мошенникам более 10 млн рублей. Все началось с того, что с ним поочередно связывались лжесотрудники с его бывшей работы, а также аферисты, называвшие себя работниками ФСБ и Центробанка.

Ранее россиянка попалась мошенникам после сделки с квартирой и лишилась 3,3 млн рублей.
 
