Общество

Несколько учреждений эвакуируют в Париже из-за угрозы взрыва

Несколько учреждений в Париже эвакуированы после сообщения о бомбе
Gonzalo Fuentes/Reuters

В Париже эвакуировали несколько предприятий вечером в пятницу, 20 февраля, после сообщения о возможном наличии взрывных устройств сразу в нескольких местах столицы Франции. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

«В качестве меры безопасности некоторые учреждения, такие как башня Монпарнас и Парижский институт политических наук (Sciences Po), запросили эвакуацию своих помещений и тщательный обыск. Обыск, проведенный префектурой парижской полиции, завершился в Sciences Po Paris, где взрывных устройств обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Операции в башне Монпарнас продолжаются. Эйфелева башня также фигурировала в этом сообщении, но эвакуация не проводилась.

6 февраля шесть человек пострадали в результате взрыва гранаты в салоне красоты в городе Гренобле на юго-востоке Франции.

Ранее во Франции персонал телерадиокомпании эвакуировали из-за угрозы взрыва.
 
