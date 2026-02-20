Размер шрифта
Педофила обвинили в надругательстве над девочкой в Петербурге 14 лет назад

В Петербурге мужчину обвинили в надругательстве над ребенком, совершенном 14 лет назад. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в мае 2012 года на лестничной площадке дома на улице Канонерской. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет правоохранители установили подозреваемого в надругательстве над малолетней девочкой, который после преступления скрылся и найти его не удалось.

Отмечается, что этот мужчина уже был осужден на 13 лет за аналогичные преступления. Новое обвинение предъявлено по п.«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Свою вину он не признал, однако потерпевшая его опознала. В данный момент проводятся следственные действия.

Ранее боец ВСУ под наркотиками надругался над трехлетним внуком сожительницы в Херсоне.
 
