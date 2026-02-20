Размер шрифта
Зеленский высказался о проблемах ВСУ со Starlink

Зеленский признал, что ВСУ проблемы с терминалами Starlink
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал наличие сложностей в работе терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По словам главы государства, в связи с этим есть «проблемы» и «вызовы». Политик попросил главу минобороны республики Михаила Федорова сделать все, что в его силах.

1 февраля компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование спутниковой связи Starlink для российских БПЛА. По словам Илона Маска, эти меры уже принесли результаты. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине. По информации украинских СМИ, ограничения затронут в том числе беспилотники ВСУ.

После этого советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил о том, что украинские военные, которые не зарегистрировали свои терминалы Starlink, столкнулись с проблемами в их работе и назвал сложившуюся ситуацию «катастрофой». По его словам, из-за неработающего оборудования на многих участках были остановлены штурмовые действия.

Ранее в России создали аналог системы Starlink.
 
