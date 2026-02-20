Размер шрифта
Кубанский пенсионер поверил «экс-коллегам» и отдал мошенникам более 10 млн рублей

На Кубани пенсионер обогатил мошенников более, чем на 10 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

На Кубани 68-летний мужчина поверил «экс-коллегам» и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что с пенсионером из города Ейска поочередно связывались лжесотрудники с его бывшей работы, а также аферисты, называвшие себя работниками ФСБ и Центробанка. Злоумышленники сообщили, что персональные данные мужчины якобы скомпрометированы, и под этим предлогом убедили перевести все сбережения на некий «государственный счет».

В банке при снятии денег пожилой мужчина, следуя инструкциям аферистов, предоставил медицинские справки, чтобы подтвердить срочность снятия средств. Он также обманул правоохранителей и стер всю переписку с кураторами.

Сумма ущерба составила более 10 млн рублей. Сейчас стражи порядка ищут злоумышленников.

Ранее россиянка попалась мошенникам после сделки с квартирой и лишилась 3,3 млн рублей.
 
