Врач опровергла заблуждение том, что от сладкого и мучного толстеют

Один из самых частых советов худеющим — «откажитесь от сладкого». Однако сам по себе кусок торта не провоцирует набор веса: человек поправляется не из-за конкретного продукта, а из-за того, что систематически получает больше калорий, чем расходует. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Если энергии поступает больше, чем нужно, чтобы обеспечивать процесс жизнедеятельности, избыток откладывается в жировую ткань. Источник калорий (хоть углеводы, хоть белки или жиры) вторичен», — объясняет врач.

Однако такое убеждение, что для похудения обязательно отказаться от сладкого и мучного — не безосновательно. Дело в том, что эти продукты обычно имеют высокую калорийность, а из-за их привлекательного вкуса их легко съесть больше нормы и не заметить. Но то же самое можно сделать и с «правильной» едой, например, орехами, сыром или гранолой.

«Самое главное, что важно учитывать при похудении — это калорийность рациона. Переесть можно любыми, даже полезными и так называемыми диетическими продуктами, например, протеиновыми сладостями, в которые не добавляют сахара», — напоминает врач — эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Еще одно важнейшее условие — непосредственный состав рациона. Чтобы организм работал правильно — сердце поддерживало нормальный ритм, кишечник эффективно усваивал питательные вещества, головной мозг обрабатывал информацию — мы должны получать достаточное количество питательных веществ. Для этого следует уделять внимание составлению рациона: следить за тем, чтобы продукты были здоровыми и качественными, содержали меньше «пустых» калорий и лишних добавок.

«Для нормальной работы организму критически важно получать достаточное количество белков, полезных жиров, сложных углеводов, витаминов, минералов, антиоксидантов. Чтобы прикинуть норму, удобно использовать принцип Гарвардской тарелки: половину порции на завтрак, обед и ужин должны составлять овощи и фрукты, четверть — сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб), четверть — источники белка (мясо, рыба, бобовые). Также следует добавлять немного полезных жиров (авокадо, орехи, оливковое масло) и порцию молочных продуктов (это может быть кусочек сыра, чашка йогурта, ложка сметаны).

Если все нужные вещества присутствуют в рационе в достаточных количествах, а общий калораж допускает присутствие небольшого десерта, то никакого вреда он не принесет — только удовольствие. Более того, организм не может нормально работать без углеводов. Они — основной источник энергии для мозга и мышц. Проблема возникает тогда, когда быстрые углеводы вытесняют полноценную еду: овощи, белок, сложные углеводы», — объясняет врач.

Однако все это не значит, что за качеством сладостей и выпечки не нужно следить, что любые десерты абсолютно безвредны. Это не так. В промышленные сладости часто добавляют искусственные красители, ароматизаторы и усилители вкуса, консерванты, вредные гидрогенизированные жиры. Такие добавки могут провоцировать аллергические реакции, а если есть их регулярно, возрастают риски жировой болезни печени, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний. При выборе сладкого и выпечки важно смотреть состав. Чем он короче и понятнее, тем лучше.

«В целом же демонизировать сладости не стоит. Жесткие запреты редко работают вдолгую — они грозят срывами, повышают психологическое напряжение, общий уровень стресса, грозят расстройством пищевого поведения. Не нужно забывать и об эмоциональной составляющей. Качественный десерт на праздник — это такой же атрибут, как праздничные свечи, гирлянды, наряды. Лишать себя их есть смысл, только если есть объективные причины, например, болезнь и соответствующая рекомендация врача», — напоминает гастроэнтеролог.

