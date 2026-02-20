В ангаре в Подмосковье произошел крупный пожар

МЧС: в горящем ангаре в Подмосковье обрушилась кровля

В подмосковной Балашихе произошел пожар в ангаре на площади 2,5 тысячи кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По информации ведомства, в ангаре обрушилась кровля. Возгорание произошло в микрорайоне Железнодорожный.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание в ангаре, площадь пожара — 2 500 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли на 800 кв. м», — говорится в сообщении.

20 февраля в районе Сходны в подмосковных Химках во время пожара в жилом доме спасли десять кошек.

Огонь охватил пристройку на территории частного домовладения — там хозяйка усадьбы содержала каракалов и бенгальских кошек.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб провели разведку и вынесли из горящего помещения всех кошек. Пожарным удалось не допустить распространения огня на основной дом. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в Асбесте мать выбросила младенца из окна, чтобы спасти его из горящей квартиры.