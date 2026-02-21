Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В частном секотре Краснодара упали обломки беспилотника

В районе ТЦ «Меридиан» в Краснодаре упали обломки БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

В частном секторе Краснодара упали обломки беспилотника. Об этом сообщает региональный Оперштаб в своем Telegram-канале.

«Обломки БПЛА упали в частном секторе в Краснодаре. ЧП произошло в районе ТЦ «Меридиан» краевого центра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали сотрудники оперативных служб.

Накануне издание Life со ссылкой на SHOT сообщало, что в Краснодаре дрон упал у гимназии, были повреждены около 10 машин.

До этого над Краснодаром и Анапой произошли взрывы. По предварительной информации, они прогремели на фоне работы системы ПВО (противовоздушной обороны), отражающей атаку беспилотников.

Местные жители рассказали, что в небе на юге и юго-западе Краснодара около 21:00 были слышны четыре-пять громких «раскатистых звуков». А у поселка городского типа Яблоновский раздался гул мотора. В районе Анапы взрыв был слышен со стороны Черного моря.

Ранее неизвестный дрон ликвидировал лидера ИГ (организация запрещена в России).
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!