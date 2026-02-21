В частном секотре Краснодара упали обломки беспилотника

В районе ТЦ «Меридиан» в Краснодаре упали обломки БПЛА

В частном секторе Краснодара упали обломки беспилотника. Об этом сообщает региональный Оперштаб в своем Telegram-канале.

«Обломки БПЛА упали в частном секторе в Краснодаре. ЧП произошло в районе ТЦ «Меридиан» краевого центра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали сотрудники оперативных служб.

Накануне издание Life со ссылкой на SHOT сообщало, что в Краснодаре дрон упал у гимназии, были повреждены около 10 машин.

До этого над Краснодаром и Анапой произошли взрывы. По предварительной информации, они прогремели на фоне работы системы ПВО (противовоздушной обороны), отражающей атаку беспилотников.

Местные жители рассказали, что в небе на юге и юго-западе Краснодара около 21:00 были слышны четыре-пять громких «раскатистых звуков». А у поселка городского типа Яблоновский раздался гул мотора. В районе Анапы взрыв был слышен со стороны Черного моря.

