Зеленский раскрыл требование США по Донбассу

Зеленский: Россия и США требуют вывода ВСУ из Донбасса для завершения конфликта

Россия и США требуют, чтобы Украина вывела войска с территории Донбасса ради урегулирования конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью агентству AFP, сообщает РИА Новости.

«Американцы и русские говорят: если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, уходите из Донбасса», — сказал он.

17 февраля Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать вывод войск из Донбасса, если Россия отступит на сопоставимое расстояние. Он отметил, что украинский народ выступит против мирного соглашения, предполагающего односторонний вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса. Зеленский подчеркнул, что прорыв по территориальному вопросу может быть достигнут на личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом в январе 2026 года Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя.

В опубликованных в декабре 2025 года 20-ти пунктах мирного плана по Украине говорилось, что США предлагают создать на Донбассе свободную экономическую зону, Россия требует полного вывода украинских войск с территории Донбасса, а Киев предлагает остановиться на текущей линии соприкосновения.

Ранее Зеленский заявил о несогласии Украины и России с позицией США по Донбассу.