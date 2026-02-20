Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Неадекват ворвался в петербургский магазин, разбив стекло, и залил весь пол кровью

В Петербурге неадекват ворвался в магазин и залил весь пол кровью
Telegram-канал «Дорожный инспектор»

В Петербурге мужчина в неадекватном состоянии ворвался в магазин, разбив стекло. Об этом сообщает Telegram-канал «Дорожный инспектор».

Инцидент произошел 19 февраля на Комендантском проспекте — 38-летний мужчина в невменяемом состоянии ногой выбил входную дверь магазина, разбив стекло и поранив конечность. Оставляя следы крови, он проник внутрь и укрылся в отделе бытовой химии. На кадрах с места происшествия видно, что он залил весь пол кровью.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили злоумышленника на полу — при задержании он пытался нападать на полицейских, угрожал им. Иногда он впадал в состояние просветления и не понимал, где находится.

Нарушителя доставили в отдел полиции, на него составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повреждение имущества и кражу.

Ранее россиянин искал «чертиков» в квартире соседа и ранил его ножом.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!