Неадекват ворвался в петербургский магазин, разбив стекло, и залил весь пол кровью

В Петербурге неадекват ворвался в магазин и залил весь пол кровью

В Петербурге мужчина в неадекватном состоянии ворвался в магазин, разбив стекло. Об этом сообщает Telegram-канал «Дорожный инспектор».

Инцидент произошел 19 февраля на Комендантском проспекте — 38-летний мужчина в невменяемом состоянии ногой выбил входную дверь магазина, разбив стекло и поранив конечность. Оставляя следы крови, он проник внутрь и укрылся в отделе бытовой химии. На кадрах с места происшествия видно, что он залил весь пол кровью.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили злоумышленника на полу — при задержании он пытался нападать на полицейских, угрожал им. Иногда он впадал в состояние просветления и не понимал, где находится.

Нарушителя доставили в отдел полиции, на него составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повреждение имущества и кражу.

