Петросян раскрыла, что ей сказала именитая фигуристка Костнер

Фигуристка Петросян: Каролина Костнер меня поддержала, сказала, что я молодец
Российская фигуристка Аделия Петросян раскрыла, что ей сказала бронзовая медалистка Олимпийских игр Каролина Костнер, поддержавшая ее во время подготовки к гала-концерту Игр-2026. Ее слова приводит Sport24.

«Да! Она меня поддержала, сказала, что я большая молодец. Сказала, что сейчас, после соревнований, нужно просто насладиться всей этой атмосферой. Если я правильно ее поняла, она посоветовала никого не слушать и выкинуть все лишние мысли из головы», — поделилась она.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

