Махачкалинского «форточника» задержали за многомиллионную серию краж в Петербурге

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Махачкале задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в серии квартирных краж в Петербурге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Жителя Махачкалы ранее задержали за многомиллионную кражу в Парголовском переулке. В ходе разбирательства правоохранители установили, что «форточник» причастен еще к двум эпизодам краж.

Предварительно, в ночь на 30 ноября 2024 года он отжал балконную дверь в квартире на улице Савушкина и похитил 8 тысяч долларов и ювелирные изделия на общую сумму 10 млн рублей. Также через окно он проник в стоматологическую поликлинику и украл из кассы 148 тысяч рублей выручки.

По обоим фактам возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ — кража. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее россиянин бросил возлюбленную и украл ее украшения, чтобы снять себе новое жилье.
 
