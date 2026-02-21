Упавший БПЛА повредил пассажирский автобус в Краснодаре

Беспилотник взорвался рядом с пассажирским автобусом в Краснодаре

Украинский беспилотник взорвался рядом с пассажирским автобусом в Краснодаре, разбив стекла и перепугав пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Беспилотник рядом взорвался, походу, представь. Но я живой, нормально», — сказал пассажир на видео, которое опубликовал канал.

Как отмечает SHOT, в результате падения БПЛА у транспортного средства были выбиты стекла и поврежден кузов. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Вечером 20 февраля беспилотники атаковали Краснодарский край. В Краснодаре один человек пострадал в результате падения фрагментов дрона.

Помимо этого, в результате атаки БПЛА были повреждены три частных дома в поселке Ильском Северского района, пострадавших нет. В Северском районе обломки дронов повредили высоковольтную линию электропередачи.

Взрывы также были слышны в Анапе.

Ранее БПЛА атаковали территорию предприятия под Белгородом.