Мужчину арестовали за избиение женщин в пермском баре «Май-Тай»

В Перми арестовали мужчину, обвиняемого в избиении женщин в баре

В Перми избрали меру пресечения мужчине, обвиняемому в избиении двух женщин в баре «Май-Тай». Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, пьяный мужчина грубо нарушал общественный порядок, а затем избил двух посетительниц заведения 1988 и 1994 годов рождения. После этого злоумышленник скрылся.

Правоохранители установили подозреваемого, им оказался местный житель 1997 года рождения. Фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судмедэкспертиза, допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля в клубе «Май-Тай». По словам одной из пострадавших, мужчина избивал ее до потери сознания — причина нападения не уточняется. В результате произошедшего у пострадавшей оказались сломаны четыре зуба, также ей наложили швы в двух местах. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в челябинские подростки избили пассажира в автобусе.