Немецкие ученые определили маркеры, указывающие на скорое слабоумие

Немецкие исследователи выявили в крови человека биологические маркеры, увеличенное содержание которых может показать приближающиеся слабоумие. Документ об этом опубликован в журнале EMBO Molecular Medicine.

Исследователи из Геттингенского и Мюнхенского университетов провели тестирования на мышах, в клеточных культурах и проанализировав кровь добровольцев, показавших хорошие результаты своих когнитивных способностей.

Ученым удалось выяснить, что уровень содержания трех микроРНК напрямую связан с интеллектуальными возможностями. Эксперты обнаружили, что все они влияют на воспалительные процессы в головном мозге и на нейропластичность, возможность нейронов связываться друг с другом.

Ранее ученые из Калифорнийского университета провели исследование, которое показало, что депрессия в молодости на 73% повышала риск деменции в старшем возрасте.

Депрессивные состояния в молодости связали со снижением когнитивных функций уже через 10 лет после появления первых симптомов. На 43% повышался риск деменции, если депрессия была диагностирована в среднем возрасте.