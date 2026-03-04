Россиянам развеяли миф о весеннем авитаминозе

Слабость, сонливость, ломкость волос и частые простуды весной многие объясняют «весенним авитаминозом». Однако с научной точки зрения такой диагноз встречается крайне редко. На самом деле чаще речь идет о гиповитаминозе — недостатке витаминов, который может возникать в любое время года. Об этом «Газете.Ru» рассказали ученые Пермского Политеха.

По словам специалистов, гиповитаминоз — это состояние, при котором организм получает недостаточное количество одного или нескольких витаминов. Оно может проявляться снижением работоспособности, повышенной утомляемостью, ухудшением состояния кожи, волос и ногтей, а также большей восприимчивостью к инфекциям.

«Чаще всего витаминная недостаточность связана с несбалансированным питанием, потерей микронутриентов при приготовлении пищи, ограничением отдельных продуктов в рационе, а также повышенной потребностью организма — например, во время беременности или приема лекарств», — пояснила ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Любовь Сутормина.

Авитаминоз, в отличие от гиповитаминоза, означает практически полное отсутствие определенного витамина в организме. Сегодня такие состояния встречаются редко, однако в истории известны многочисленные примеры.

Одним из них является цинга — заболевание, возникающее при дефиците витамина С. Оно приводит к нарушению синтеза коллагена, кровоточивости десен, выпадению зубов и поражению сосудов. От цинги страдали моряки эпохи Христофор Колумб и жители блокадного Ленинграда.

Другой пример — болезнь бери-бери, вызванная нехваткой витамина B1. Она поражает периферическую нервную систему и сопровождается мышечной слабостью, онемением и болями в конечностях.

По словам ученых, состояние, которое люди называют «весенним авитаминозом», на самом деле чаще связано с совокупностью факторов: недостатком солнечного света зимой, низкой физической активностью, перенесенными инфекциями и изменением рациона. В холодное время года люди обычно едят меньше свежих овощей и фруктов, отдавая предпочтение более калорийной пище.

При этом проблемы с витаминным балансом могут возникать и летом, и осенью. Например, в жару организм теряет часть витаминов с потом, а осенью сокращение светового дня влияет на синтез витамина D.

Ученые также предупреждают, что опасен не только дефицит, но и избыток витаминов — гипервитаминоз. Он чаще всего возникает при бесконтрольном приеме витаминных добавок.

«Переизбыток витаминов может быть не менее вредным, чем их нехватка. Например, избыток витамина A способен вызвать токсическое поражение печени, а избыток витамина D — привести к отложению кальция в сосудах и почках», — отметил доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Сергей Солодников.

Чтобы снизить риск гиповитаминоза, ученые рекомендуют придерживаться разнообразного рациона, следить за режимом сна, уменьшать стресс и не принимать витаминные препараты без необходимости.

