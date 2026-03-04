В МИД заявили о наращивании ядерного потенциала НАТО, направленного против России

НАТО продолжает укреплять и наращивать ядерный потенциал, который может быть направлен против России в потенциальном конфликте. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Речь идет о расширении внутри НАТО европейского ядерного компонента в дополнение к уже существующей в рамках альянса практике совместных ядерных миссий, осуществляемых с опорой на именно американское ядерное оружие», — сказала дипломат.

Она отметила, что таким образом происходит «существенное укрепление и наращивание общенатовского ядерного потенциала». В случае прямого военного конфликта с Москвой этот потенциал может быть обращен против России.

До этого стало известно, что Германия и Франция намерены создать совместные европейские силы ядерного сдерживания, но они находятся на очень ранней стадии. От «ядерного зонтика» США, играющего центральную роль в НАТО европейцы отказаться не готовы.

В феврале издание Bloomberg написало, что Европа серьезно пересматривает потенциал ядерного сдерживания России и стремится создать собственный ядерный зонтик на фоне ухудшения отношений с США.

