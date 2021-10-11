Новосибирские врачи успешно удалили у пациентки огромные опухоли весом 30 кг

В Новосибирском онкологическом диспансере успешно провели операцию по удалению трех опухолей общим весом 30 килограммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный минздрав.

По словам заведующего онкогинекологическим отделением диспансера Вираба Сисакяна, пациентка обратилась в поликлинику с жалобой на увеличившийся живот, боли и дискомфорт. Оттуда женщину направили к специалистам.

«На первичном приеме мы сразу же госпитализировали женщину в наше отделение и всесторонне обследовали. Различные методы исследования выявили в брюшной полости три гигантских новообразования, достигающих 30 сантиметров. Опухоли исходили из яичника и матки. Они занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство. От такого соседства, конечно же, страдали внутренние органы – почки, кишечник, желудок. Кроме того, от такого многолетнего сдавливания пострадали вены и сосуды всех органов. На большом консилиуме онкологов было принято решение удалить матку, придатки вместе с новообразованиями», — пояснил Сисакян.

Опухоли располагались близко к почкам, желудку и другими внутренним органам, добавил он. Из-за этого операция была рискованным предприятием, но все прошло успешно

«Общий вес трех опухолей составил более 30 килограммов. Кровопотеря была минимальной – послеоперационный период прошел благополучно, и женщина уже выписалась домой», - рассказал специалист.

Позже гистологические исследование показало, что одна из опухолей была злокачественной, подчеркнул Сисакян.

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