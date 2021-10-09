Следствие возбудило дело после избиения группой солдат военнослужащего в Хабаровском крае

Следствие возбудило уголовное дело по двум статьям по факту избиения группой солдат военнослужащего в казарме воинской части в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного прокурора Восточного военного округа Сергея Заряева.

По его словам, дела были возбуждены после того, как были найдены подтверждения фактов неуставных отношений (ч. 2 ст. 335 УК РФ) и вымогательства (ч. 2 ст. 163).

«Было также установлено, что в избиении военнослужащего, дагестанца по национальности, из всей группы на кадрах именно этого ролика принимали участие два военнослужащих, один из Дагестана, второй из Кабардино-Балкарии», — сказал прокурор.

Военная прокуратура обратилась в суд с ходатайством заключить обоих фигурантов дела под стражу.

Отмечается, что военнослужащего избили после того, как у него потребовали отдать 20 тысяч рублей и телефон iPhone 10, а он отказался.

Известно также, что речь не идет о дедовщине, так как Алиев и Магомедов были призваны в армию в ноябре 2020 года, а Торчоков служил с конца июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после видео с избиением в воинской части в Хабаровском крае.