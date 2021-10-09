По факту обрушения дома в Батуми задержаны три человека

Полиция Грузии задержала трех человек по делу об обрушении дома в Батуми, сообщается на сайте МВД страны.

Один из задержанных — собственник квартиры на первом этаже, остальные — рабочие, проводившие там ремонт. По данным следствия, работы в помещении проводились с грубым нарушением правил безопасности, что привело к разрушению многоквартирного дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.

Секция жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушилась утром 8 октября. Спасательные работы продолжаются более 20 часов.

Как сообщает телеканал «Рустави 2», число погибших при ЧП достигло пяти человек, двое из которых несовершеннолетние. Спасти удалось двух пострадавших, они находятся в реанимации. Всего под завалами предположительно остаются около четырех граждан.