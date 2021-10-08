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Голикова: хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 47,8 млн россиян

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Климентьев/РИА «Новости»

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что порядка 47,8 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, 42,2 млн из них завершили вакцинацию. Об этом сообщает ТАСС.

«Важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19 является вакцинация. На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 млн человек, полностью вакцинировано 42,4 млн человек, вакцинировано повторно 2,1 млн человек», — рассказала Голикова.

По информации федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, с начала пандемии в России заразились более 7,7 млн жителей.

Ранее Голикова рассказала, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России нужно привить еще 35,9 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

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