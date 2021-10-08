Задержаны еще трое подозреваемых в отравлении суррогатным алкоголем под Оренбургом

Следователи задержали еще троих подозреваемых в нелегальном производстве, хранении и сбыте алкоголя в Оренбургской области, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

«В настоящее время проводится задержание двоих жителей города Орска в возрасте 35 и 34 лет, приходящихся родственниками основному фигуранту дела и, по версии следствия, причастных к организации массового производства и распространения опасной для жизни и здоровья граждан спиртосодержащей жидкости», — говорится в сообщении.

По данным СК, таким образом, в рамках возбужденных дел привлечено шесть человек.

Ранее стало известно, что после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 18 человек, 15 находятся в больницах.

По факту массового отравления были задержаны три человека, подозреваемых в нелегальном сбыте поддельного алкоголя. По данным следствия, 29-летний местный житель организовал нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере, а 60-летний мужчина и 47-летняя женщина осуществляли сбыт контрафактного алкоголя потерпевшим.

По факту произошедшего было возбуждено 5 уголовных дел, связанных с производством суррогатного алкоголя, которые объединены в одно производство.

Следователи также обнаружили склад в Орске, с которого осуществлялся сбыт контрафактного алкоголя, а также пункт производства, разлива и хранения указанной продукции, откуда изъяли свыше 3 тыс. пустых пластиковых бутылок и 1279 — со спиртосодержащей продукцией.