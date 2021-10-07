В Индию с 15 октября начнут пускать туристов

Индия возобновит прием иностранных туристов с 15 октября 2021 года. Однако с этой даты в страну смогут въехать только иностранцы, прибывающие чартерными рейсами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МВД.

«Иностранные туристы, въезжающие в Индию рейсами, отличными от чартерных самолетов, смогут сделать это только с 15 ноября 2021 года по свежим туристическим визам», — говорится в сообщении.

При этом все туристы, перевозчики, а также все другие заинтересованные стороны должны соблюдать протоколы и нормы в отношении коронавируса, о которых время от времени уведомляет министерство.

Ранее стало известно, что с 5 октября 2021 года Россия возобновит авиасообщение с Новой Зеландией, Данией, Перу, ЮАР и Джибути. Также было принято решение об увеличении количества рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.