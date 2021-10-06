В одной из школ Техаса произошла стрельба

На территории школы Timberview в штате Техас произошла стрельба, сообщили в полиции округа Арлингтон.

По предварительным данным, вооруженный человек находится в одном из кампусов учебного заведения. Правоохранительные органы оцепили территорию школы, ученики и преподаватели заперлись в своих классах.

Телеканал KXAS-TV со ссылкой на полицию сообщил о «множестве пострадавших».

Ранее ученые из США выяснили, что массовые расстрелы устраивают в основном люди с психическими заболеваниями, не получавшие лечения. Они использовали данные о 115 преступниках, признанных виновными в совершении подобных преступлений в США с 1982 по 2019 год. При этом не рассматривались случаи, когда расстрелы были составляющей других преступлений, например, грабежей.