Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин призвал не ставить страны в трудное положение из-за газа 18:42
Toyota выпустила Corolla в честь трека Нюрбургринг 18:39
В Белоруссии за комментарии в интернете заключили под стражу... 18:39
Джигурда о возможном бое с Емельяненко: я не боюсь смерти 18:36
«Европа дошла до истерии»: в ОПЕК назвали причину роста цен... 18:35
Новозеландские аборигены закоптили Антарктиду 700 лет назад 18:34
В СБ сообщили о попытках террористов получить данные о ядерном и... 18:31
ФАС не разрешила «Авито» купить ЦИАН 18:25
В «Балтике» объяснили наличие воды в пивных банках 18:23
Бородина ответила на вопрос о сравнениях с Бузовой 18:21

В одной из школ Техаса произошла стрельба

На территории школы Timberview в штате Техас произошла стрельба, сообщили в полиции округа Арлингтон.

По предварительным данным, вооруженный человек находится в одном из кампусов учебного заведения. Правоохранительные органы оцепили территорию школы, ученики и преподаватели заперлись в своих классах.

Телеканал KXAS-TV со ссылкой на полицию сообщил о «множестве пострадавших».

Ранее ученые из США выяснили, что массовые расстрелы устраивают в основном люди с психическими заболеваниями, не получавшие лечения. Они использовали данные о 115 преступниках, признанных виновными в совершении подобных преступлений в США с 1982 по 2019 год. При этом не рассматривались случаи, когда расстрелы были составляющей других преступлений, например, грабежей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Германия больше не рассчитывает на американскую разведку»
Зачем немецкая армия заказала спутниковые карты российских территорий
«За что меня бьют? — Симпатичный»
СК возбудил семь уголовных дел о пытках и изнасилованиях в колониях
Продажи в минусе: сентябрь больно ударил по «АвтоВАЗу»
Авторынок на дефиците электроники обвалился на 23%
Суд арестовал всех троих обвиняемых в жестоком избиении пассажира в московском метро
Сенатор Олег Селезнев умер от коронавируса
Адвокат Ефремова рассказал, что актер не жаловался на пытки в Белгородской колонии
Милонов о бое с Джигурдой: главное, что я не испугался
Новости и материалы
Путин призвал не ставить страны в трудное положение из-за газа
Toyota выпустила Corolla в честь трека Нюрбургринг
В Белоруссии за комментарии в интернете заключили под стражу 136 человек
Джигурда о возможном бое с Емельяненко: я не боюсь смерти
«Европа дошла до истерии»: в ОПЕК назвали причину роста цен на газ
Новозеландские аборигены закоптили Антарктиду 700 лет назад
В СБ сообщили о попытках террористов получить данные о ядерном и биологическом оружии
ФАС не разрешила «Авито» купить ЦИАН
В «Балтике» объяснили наличие воды в пивных банках
Бородина ответила на вопрос о сравнениях с Бузовой
В ООН напомнили, как узнать ожидаемую продолжительность жизни
На Украине раскритиковали Зинченко за совместное фото с Хабибом
Источник сообщил о спланированном бегстве экс-президента Афганистана
Дизайнер Lada уволился из «АвтоВАЗа» и перешел к конкурентам
Арестован гражданский муж экс-замминистра Раковой
Россия призвала НАТО обеспечить мораторий на размещение РСМД
Лондонская биржа временно ограничила торговлю газом
Первый космический перец вырастили на МКС
Все новости
Мировой автопром готовится к новой глобальной проблеме
Подорожавший газ поднимет цены на автомобили
«Все решат небольшие партии»: как изменится власть в Германии
Что ждет Россию при правительстве Германии без Меркель
«Пузырь рано или поздно лопается»: чем плох дорогой газ
Эксперты предупредили о риске кризиса и деградации спроса в газовой отрасли
Пневмония, расстройство желудка: дети стали чаще и тяжелее болеть COVID-19
Инфекционист Тимаков рассказал о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
Гвинет Пэлтроу придумала таблетки для повышения либидо. Врачи сомневаются
Почему БАДы не пробудят сексуальное влечение и что поможет на самом деле
«Рынок не терпит суеты и шараханий». Путин назвал главную ошибку Европы
Путин объяснил рекордный рост цен на газ в Европе
Последствия наводнения в Сочи
«Илья не мог предать Родину, никто не верит в его виновность»
Мать основателя Group-IB Ильи Сачкова написала письмо Путину
Россия обновила антирекорд смертей от коронавируса
В Кремле назвали введение локдауна из-за COVID-19 нежелательным сценарием
«Это не брак. Это дешман». Пользователи жалуются на проблемы в дисплеях Apple
Жалобы на дефекты iPad mini 6 связали с дешевизной комплектующих
В сенате США обсуждается план отстранения Цукерберга от единоличной власти в Facebook
Автор утечек секретов Facebook предложила ограничить полномочия главы соцсети
Органический и асимметрический: за что дали «Нобеля» по химии
«Нобеля» по химии дали за новый способ синтеза молекул
«Pojekhali!»: что пишут зарубежные СМИ о полете «киноэкипажа»
The New York Times назвала полет Пересильд в космос «уникальным»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях