На Кубани 16-летняя студентка родила в уличном туалете, убила младенца и умерла

В городе Славянск-на-Кубани студентка техникума родила в туалете, расположенном во дворе частного дома, задушила ребенка и умерла от потери крови. Об этом сообщает kp.ru.

Девушка приехала в Россию из Украины два года назад, в Славянске-на-Кубани она жила в частном доме вместе с мамой.

Окончив школу девушка поступила в местный техникум. В это время она влюбилась, однокурсницы часто видели ее с взрослым парнем. Учится ли он в техникуме — неизвестно.

К концу первого курса возлюбленные расстались, а через пару месяцев студентка узнала, что беременна.

Как рассказали журналистам в полиции, мать девушки знала о беременности, но почему-то не отправила дочь в женскую консультацию. Осенью — 23 сентября — у студентки начались схватки, и она пошла рожать в уличный туалет.

«Родила девочку. Но потом юная мать положила ребенка на подушку лицом вниз, малыш просто задохнулся. Кроху выбросили на улицу. А у самой девочки после родов открылось сильное кровотечение», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Несмотря на кровотечение и боль девушке не вызвали скорую помощь — она умерла через три дня в муках. Сейчас полицейские выясняют есть ли вина матери в смерти дочери и внучки и устанавливают личность отца ребенка.

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