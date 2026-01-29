Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Армия

Стали известны расходы на размещение военных в городах США

США потратили $496 млн за полгода на размещение военных в городах
Kacper Pempel/Reuters

Размещение военнослужащих и национальных гвардейцев в американских городах обошлось федеральному правительству США почти в $500 млн за полгода. Об этом со ссылкой на данные Бюджетного управления конгресса сообщает РИА Новости.

В общей сложности, по состоянию на конец декабря 2025 года, стоимость развертывания американских военных в городах составила около $496 млн.

Наибольшие расходы на одного военнослужащего в среднем в сутки наблюдаются в Вашингтоне и составляют $607. Минимальные расходы зафиксированы в Лос-Анджелесе — $311 и в Мемфисе — $522.

Согласно оценкам Бюджетного управления конгресса, в 2026 году расходы на содержание 1000 национальных гвардейцев в одном городе США составят приблизительно $18-21 млн в месяц.

Всего с июня 2025 года администрация Дональда Трампа отправила национальных гвардейцев и военнослужащих корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес, Вашингтон, Мемфис, Портленд, Чикаго и Новый Орлеан.

18 января газета The Washington Post со ссылкой на представителей министерства обороны сообщила, что Пентагон приказал около 1500 военнослужащим подготовиться к возможной переброске в Миннесоту после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил применить закон о восстании в ответ на беспорядки в штате.

Ранее Трамп пообещал жителям Миннесоты «день расплаты и возмездия» из-за протестов.
 
