Переговоры о мире на Украине
Политика

Лидер оппозиции Венесуэлы вернется на родину

Мачадо сообщила о намерении вернуться в Венесуэлу
Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо разместила в соцсети X видеообращение, в котором заявила о планах вернуться в республику.

Политик сообщила, что будет участвовать в «строительстве исключительной страны, в которую вернутся наши дети». По ее мнению, сейчас Венесуэла переживает «решающие часы», а ее освобождение повлияет на все Западное полушарие.

Оппозицонерка подчеркнула, что переход к демократии стал возможен благодаря поддержке «ключевых демократий мира». Она отдельно упомянула американского президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио.

В середине января Мачадо во время приема в Белом доме передала лидеру США свою медаль Нобелевской премии мира. По ее словам, этот жест стал признанием роли Вашингтона и лично Трампа в борьбе венесуэльской оппозиции. Политик, приняв медаль, назвал это «замечательным жестом взаимного уважения».

Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. Нобелевский комитет отмечал, что награду нельзя отзывать или передавать другому лицу, а статус лауреата остается неизменным вне зависимости от судьбы медали как физического объекта.

Ранее Трамп объяснил, почему не поддерживает Мачадо.
 
