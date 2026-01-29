Эксперт спрогнозировал, сколько сливочного масла россияне съедят в 2026 году

АКРА: спрос на сливочное масло в России останется на уровне 2025 года

В 2026 году россияне съедят столько же сливочного масла, как и в прошлом, сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА (Аналитического кредитного рейтингового агентства) Антон Тренин.

По словам специалиста, с марта 2025-го производство и запасы масла увеличились, что привело к его удешевлению. В прошлом октябре потребление продукта восстановилось до уровней 2024 года.

«В 2026 году продолжение ценовой коррекции поддержит потребление молочной продукции в целом на уровне близком к 2025 году или незначительно выше», — спрогнозировал Тренин.

Он добавил, что складские запасы масла тоже выросли: к ноябрю 2025-го они составили 1,89 млн т, а это на 40% выше показателя 2024-го и на 39% — среднего уровня за пять лет.

«Растущее предложение столкнулось со снижающимся внутренним спросом при ограниченном экспорте, что привело к накоплению нереализованных объемов», — описал сложившуюся ситуацию эксперт.

На этом фоне специалист не исключил дальнейшего роста производства молока, а основным вызовом назвал баланс между предложением и спросом на основе стимулирования внутреннего потребления и диверсификации сбыта.

До этого сливочное масло в России подешевело почти на 36 руб. На второй неделе января по сравнению с аналогичным периодом 2025-го в расчете на 1 кг его стоимость стала меньше примерно на 3%.

