Юрист рассказал, за какие комментарии могут заблокировать банковский перевод

Банковский перевод могут заблокировать из-за комментария, в котором упоминается коммерческая деятельность. Об этом сообщил агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он рассказал, что российские банки обязаны следовать закону о противодействии легализации доходов, в связи с чем в банковских приложениях автоматически анализируются поле «сообщение получателю».

В 2024 году доля блокируемых из-за комментариев операций составила около 37% и это не только ограничения, связанные с запрещенной деятельностью или шутки. Чаще всего к блокировке ведет упоминание о коммерческой деятельности с использованием личной банковской карты, отметил юрист.

«В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий», — сказал Хаминский, добавив, что поле «сообщение получателю» лучше не заполнять во избежание проблем.

19 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что с начала года в рамках борьбы с мошенничеством в России банки заблокировали от 2 до 3 млн карт и счетов граждан.

