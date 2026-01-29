Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Каждый пятый россиянин тратит на уборку больше времени, чем на отдых

У каждого пятого россиянина на уборку уходит больше времени, чем на отдых
Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Почти 20% россиян признались, что уборка занимает больше времени, чем отдых. Это показало исследование VITEK, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно результатам, 19,2% респондентов сообщили, что домашняя уборка забирает много сил, а времени на отдых почти не остается. Еще 28,1% отметили, что на уборку и отдых у них уходит примерно одинаковое количество энергии.

При этом для 38% участников опроса уборка занимает минимум времени и сил, а 14,7% признались, что практически не занимаются ей самостоятельно — большую часть задач выполняет бытовая техника.

Результаты исследования также показали, что уровень бытовой нагрузки напрямую связан с количеством техники в доме. Почти 40% россиян ограничиваются базовым минимумом устройств для уборки и готовки. У 18,3% есть 2–3 прибора, помогающие справляться с бытом. Более пяти единиц техники используют 23,1% опрошенных, а 18,9% сообщили, что в их доме насчитывается десять и более приборов для уборки и кухни.

«Мы видим прямую зависимость между количеством техники и субъективным ощущением усталости от бытовых задач. Там, где часть процессов автоматизирована, уборка воспринимается как менее энергозатратная и не конкурирует с отдыхом», — комментирует Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер VITEK.

По ее словам, за последние годы отношение к бытовой технике заметно изменилось: она все чаще воспринимается не как набор отдельных устройств, а как инструмент управления временем и ресурсами.

«Люди ожидают от техники не только функциональности, но и реальной помощи в повседневной жизни — чтобы освободить время для себя, семьи и восстановления», — отмечает эксперт.

Исследование подтверждает общий тренд на рост интереса к устройствам, которые берут на себя рутинные задачи — от приготовления пищи до поддержания порядка в доме.

Ранее была названа неожиданная причина, почему после уборки болит голова.
 
Теперь вы знаете
Начальник просит открыть ИП: почему это предложение, от которого стоит отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!