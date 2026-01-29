Каждый пятый россиянин тратит на уборку больше времени, чем на отдых

У каждого пятого россиянина на уборку уходит больше времени, чем на отдых

Почти 20% россиян признались, что уборка занимает больше времени, чем отдых. Это показало исследование VITEK, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно результатам, 19,2% респондентов сообщили, что домашняя уборка забирает много сил, а времени на отдых почти не остается. Еще 28,1% отметили, что на уборку и отдых у них уходит примерно одинаковое количество энергии.

При этом для 38% участников опроса уборка занимает минимум времени и сил, а 14,7% признались, что практически не занимаются ей самостоятельно — большую часть задач выполняет бытовая техника.

Результаты исследования также показали, что уровень бытовой нагрузки напрямую связан с количеством техники в доме. Почти 40% россиян ограничиваются базовым минимумом устройств для уборки и готовки. У 18,3% есть 2–3 прибора, помогающие справляться с бытом. Более пяти единиц техники используют 23,1% опрошенных, а 18,9% сообщили, что в их доме насчитывается десять и более приборов для уборки и кухни.

«Мы видим прямую зависимость между количеством техники и субъективным ощущением усталости от бытовых задач. Там, где часть процессов автоматизирована, уборка воспринимается как менее энергозатратная и не конкурирует с отдыхом», — комментирует Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер VITEK.

По ее словам, за последние годы отношение к бытовой технике заметно изменилось: она все чаще воспринимается не как набор отдельных устройств, а как инструмент управления временем и ресурсами.

«Люди ожидают от техники не только функциональности, но и реальной помощи в повседневной жизни — чтобы освободить время для себя, семьи и восстановления», — отмечает эксперт.

Исследование подтверждает общий тренд на рост интереса к устройствам, которые берут на себя рутинные задачи — от приготовления пищи до поддержания порядка в доме.

