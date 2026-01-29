Размер шрифта
Юрист объяснил россиянам, чем могут обернуться постоянные опоздания на работу

Юрист Хаминский: постоянные опоздания на работу могут грозить увольнением
Shutterstock

Постоянные опоздания на работу могут привести к увольнению сотрудника, сообщил РИА Новости юрист, глава центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Среди других дисциплинарных мер эксперт упомянул замечание и выговор. Он уточнил, что уволить сотрудника начальник может только, если тот отсутствовал на рабочем месте более четырех часов или совершал систематические нарушения.

«Однако вычитать деньги из оклада или штрафовать за опоздание работодатель не имеет права», — подчеркнул Хаминский.

Он напомнил, что болезнь, вызов в госорганы или ЧС трудовое законодательство считает при опоздании уважительными причинами.

До этого заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что некоторые работодатели могут уволить или наказать сотрудника за неявку или опоздание на работу во время плохой погоды и обильных снегопадов. Оспорить такое решение можно с помощью обращения в суд.

Ранее юрист рассказал, чем грозит выполнение незаконных поручений начальника.
 
