Появилось видео задержания экс-мэра Владивостока Гуменюка

Бывшего главу Владивостока Олега Гуменюка заподозрили в получении взяток на 19,5 млн рублей от руководства МУПВ «Некрополь». Его задержали 4 октября, видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На представленным кадрах видно, как экс-градоначальника ведут следователи.

Гуменюка по данным следствия, подозревают в общем покровительстве при оказании похоронных услуг. Предположительно, в 2019-2021 годах экс-чиновник регулярно получал взятки напрямую от руководства муниципальной похоронной службы Владивостока «Некрополь» либо через посредников.

Теперь бывшему мэру могут предъявить обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части статьи – до 15 лет лишения свободы.

Полномочия Гуменюка в качестве мэра Владивостока были досрочно прекращены 27 мая этого года. Он проработал на данном посту два года.