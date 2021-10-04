Найдены документы погибших при крушении вертолета под Москвой

На месте крушения вертолета «Робинсон» в Подмосковье нашли паспорта погибших. Об этом пишет mk.ru.

Сообщается, тела пока еще не были опознаны. Найденные документы принадлежали 21-летнему Семену Садкову из Соликамска и 21-летней Христиане Кисель из города Березники Пермского края. Третьим погибшим оказался пилот Александр Шапочкин.

Авария произошла 3 октября в детском городке ЗиЛ городского округа Лыткарино вблизи реки Любуча, после падения вертолета возгорания на земле не последовало. Воздушное судно принадлежит аэроклубу «Кондор-М», оно разбилось во время учебно-тренировочного полета. На борту вертолета находились трое человек — одна женщина и двое мужчин.

Ранее были названы возможные причины крушения. В настоящее время рассматриваются две версии: ошибка пилота и техническая неисправность. Также появилось видео с места падения вертолета.