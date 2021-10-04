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Сахалинец в одиночку украл 1,5 тонны рельсов и сдал их на металлолом

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Depositphotos

На Сахалине возбудили уголовное дело против мужчины, который украл 1,5 тонны кабеля и рельсов местной железной дороги, а затем сдал груз на металлолом. Об этом сообщили в главке МВД по ДФО.

Уточняется, что мужчина украл груз не сразу — он сдавал части рельсов в пункт приема регулярно. В июле мужчина украл 120 метров силового кабеля, который обеспечивал электричеством механизм, перемещающий вагоны по путям — это привело к сбою в движении грузовых поездов.

«Кроме того, в тот же период времени демонтировал часть железнодорожных рельс, и под видом работника обслуживающего железную дорогу предприятия, сдал похищенное в пункт приема металла. Общий вес похищенного металла составил 1,5 тонны», — сообщили в МВД.

Расследование по делу о краже завершено, дело направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее на Ямале трое мужчин были осуждены за кражу почти 100 тонн нефти. Ущерб оценивался в сумму более 1,5 млн рублей.

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