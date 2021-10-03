Летевший из Москвы в Крым самолет совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону

Самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы в Крым, вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В результате неисправности левого двигателя самолет «Боинг 737» авиакомпании S7 Airlines рейса «Домодедово-Симферополь» благополучно совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ростова-на-Дону «Платов», — сказал источник.

По его словам, на борту находятся 177 человек, включая членов экипажа, никто не пострадал. В данный момент готовится вылет резервного самолета.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Омска в Москву, экстренно сел в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Инцидент произошел в 07.26 в пятницу, 24 сентября. Отмечается, что лайнер должен был приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.

По словам пресс-секретаря международного аэропорта Казань Аделя Гатауллина, посадка прошла благополучно, пассажир был госпитализирован в больницу города Казани. В 08.25 самолет вылетел по маршруту.