В России обновлен рекорд по смертям от коронавируса за сутки

В России обновился рекорд по количеству умерших от COVID-19, их число достигло 890. Об этом сообщает Оперштаб.

За прошедшие сутки в стране заразились вирусом 25 769 человек, выздоровели 15 391.

1 октября в России также был обновлен суточный рекорд по смертям от COVID-19 — умерло 887 человек. Наибольшее число заражений было зафиксировано в Москве (3 993), Петербурге (2 281), Московской (1 339), Самарской (615) и Воронежской (581) областях.

Всего в России коронавирусная инфекция была зафиксирована у 7 535 548 человек, вылечились 6 692 722, скончались 208 142.

Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков считает, что текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, ситуация стабилизируется лишь к середине декабря. По прогнозу Тимакова, снижение заболеваемости коронавирусом в России начнется в ноябре.

Врач считает, что в перспективе заболевших все еще «будет много», но тяжелых случаев будет фиксироваться меньше и меньше с каждой волной.