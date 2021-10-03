Облачная погода и до +11°С ожидается в Москве

Облачная погода без осадков и до +11°С ожидается в Москве в воскресенье, 3 октября, следует из данных Гидрометцентра.

Днем в столице синоптики прогнозируют +8-11°С, в ночь на понедельник, 4 октября, похолодает до +3°С. В Москве будет в основном безветренно, к вечеру — слабый восточный и юго-восточный ветер со скоростью 2 м/с.

В Подмосковье — днем +7-12°С. В ночные часы температура воздуха снизится до +1-6°С в различных районах области. Осадков также не ожидается.

Атмосферное давление в Московском регионе сохранится на прежнем повышенном уровне — в среднем, оно составит 762 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 82%.

Ранее синоптик рассказала о погоде в Москве в первую неделю октября.

Москвичам также предсказали «марсианский» октябрь — ожидается дефицит осадков, который может достигать 60%, низкая влажность со взвесью пыли.