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Байден призвал американцев вакцинироваться, напомнив о 700 тысячах погибших от Covid-19

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Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден призвал граждан сделать прививку от коронавируса, сообщив о количестве погибших американцев от последствий заражения Covid-19, сообщает РИА «Новости».

По данным университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса скончались 700 258 человек. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Лос-Анджелесе — 26 106.

«Ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться. Вакцинация безопасна, бесплатна и проста», — сказал Байден.

По его словам, 78% граждан США в возрасте от 12 лет получили по меньшей мере одну дозу вакцины, в том числе 94% пожилых американцев. Это позволило сотням тысяч семей избавиться от невыносимого бремени потерь, которое испытали на себе слишком многие американцы за время пандемии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала статистику по количеству летальных исходов от COVID-19 в США шокирующей и ужасающей.

Всего в Соединенных Штатах было выявлено 43,615 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1,459 млн из которых приходится на Лос-Анджелес.

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