Мошенники начали красть деньги с карт москвичей под предлогом привязки QR-кода

В Москве мошенники стали похищать деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода по прививке от коронавируса к социальной карте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Несколько пенсионерок сообщили в полицию, что им звонили, представляясь сотрудниками Главного управления депздрава и пенсионного отдела, и сообщили, что после пройденной вакцинации от коронавируса, а также в связи с медотводом необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, для чего нужно сообщить пароль из СМС», — рассказал источник.

После этого злоумышленники списывали деньги с банковских карт.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже.

Из-за участившихся случаев мошенничества столичный депздрав опубликовал на сайте разъяснение по поводу QR-кодов о вакцинации. Ведомство пояснило, что QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина.

Ранее МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за переписчиков населения.