В Черногории требуют расследовать связи экс-директора Черкизовского рынка и президента страны

Глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории заявил о необходимости расследовать связи экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и президента страны Мило Джукановича. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Вечером 1 октября СМИ сообщали о задержании экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в Черногории.

По предварительной информации, он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола.

При этом в посольстве России в Черногории сообщили, что они не располагают официальной информацией о задержании бизнесмена.