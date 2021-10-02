Два человека попали в реанимацию после взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде

Мужчина и женщина пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде, они доставлены в ожоговый центр, погибших нет, сообщает ТАСС, со ссылкой на ректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Александра Карякина.

«У женщины — 95% ожогов тела, у мужчины — 35%. Оба в реанимации», — уточнил он.

По предварительным данным, в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в субботу, 2 октября, произошел взрыв газа, возгорания не было. В результате происшествия частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия. По данным МЧС, из дома эвакуировали 100 человек.

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме. В ведомстве сообщили, что устанавливаются причины произошедшего, на месте ЧП работают следователи.

Ранее сообщалось, что пять жителей Махачкалы пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме, среди них — трое детей.