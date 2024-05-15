В «Енисее» отреагировали на новость о драке футболистов с семьей отдыхающих

Генеральный директор красноярского «Енисея» Дмитрий Федосеев отреагировал на новость о том, что игроки клуба Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников устроили драку на базе отдыха «Зеленка» с семьей отдыхающих, передает «Чемпионат».

«Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Ребята также отдыхали семьями после игры и их спровоцировали. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена», — сказал Федосеев.

Женщина, пострадавшая в результате драки, рассказала, что конфликт произошло 13 мая в 21:40 на базе отдыха «Зеленка». Ее слова передает «Чемпионат» со ссылкой на Telegram-канал «112 Красноярск».

«Мы действовали через администраторов базы отдыха, которые вызывали Росгвардию. Усмирить и росгвардейцам их не получилось. 14 мая 2024 года, выходили со мной на переговоры с целью замять конфликт, дав 250 тысяч рублей», — заявила женщина, отметившая, что в результате драки повреждения средней тяжести получил ее отчим.

Ранее 12-летний хоккеист ударил соперника клюшкой по голове.