МИД России сделал официальное заявление в связи с покушением на Фицо

Россия решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы решительно осуждаем нападение и желаем скорейшего выздоровления премьер-министру Фицо. Мы знаем его как друга России, который в это драматическое, историческое время, в переломный, наверное, можно так сказать, момент в истории человечества, не боится высказывать свою точку зрения, которая нередко не совпадает с мейнстримом коллективного Запада», — заявила Захарова.

До этого посол России в Словакии Игорь Братчиков осудил покушение на премьер-министра Роберта Фицо, которое произошло в городе Гандлова.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять.

Ранее в НАТО отреагировали на покушение на премьера Словакии.