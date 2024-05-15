Медики стабилизировали состояние премьер-министра Словакии Фицо

Состояние словацкого премьер-министра Роберта Фицо после вооруженного нападения стабилизировано, врачи провели операцию успешно. Об этом сообщает местный телеканал TA3.

«Фицо перенес успешную операцию и находится в стабильном состоянии», — отмечается в материале.

Согласно информации телеканала, политик пришел в сознание и может общаться.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. Согласно данным словацких СМИ, премьер-министр был ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее издание Pravda опубликовало кадры первых секунд после покушения на Роберта Фицо.