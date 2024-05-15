Аэропорт Волгограда вновь заработал штатно

Международный аэропорт Волгограда временно не принимал и не отправлял воздушные суда в течение часа, на данный момент работает штатно. Об этом сообщили в Росавиации, пишет ТАСС.

«С 20:00 мск аэропорт работает штатно», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что аэропорт временно закрывали для вылета и приема самолетов. По данным нескольких источников, в воздушном пространстве над Волгоградской областью введен план «ковер». Его объявляют, когда в воздушном пространстве замечены нежелательные летательные объекты.

15 мая аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для самолетов. Как заявили в Росавиации, такое решение принято для безопасности полетов.

Позже появилась информация о снятии введенных ограничений.

Ранее в Волгоградской области у следовавшего из Петербурга самолета сломалась система навигации.