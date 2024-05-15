Выбран новый исполнительный директор «Магнита»

Бывший топ-менеджер продовольственного агрохолдинга «Русагро» и консалтинговой фирмы McKinsey Евгений Случевский займет должность СЕО (главного исполнительного директора) в розничной сети супермаркетов «Магнит». Об этом сообщает деловая газета РБК, ссылаясь на осведомленные источники в компании.

Согласно информации издания, советником нового СЕО станет Ян Дюннинг, а управляющим директором и членом правления компании — Анна Мелешина.

На данный момент официального объявления о назначении Случевского на новый пост не публиковалось.

В апреле Федеральная антимонопольная служба приступила к проверкам крупнейших торговых сетей в связи с ростом цен на куриные яйца. Среди объектов проверок заявлены: «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси», «Лента», «О'Кей», «Метро» и «Ашан». ФАС проведет анализ ценообразования на этот продукт по всей товаропроводящей цепочке.

Ранее в Коломне работники склада сети «Магнит» нашли кота, приехавшего туда на фуре.