В ООН заявили, что к концу 2022 году можно вакцинировать от коронавируса весь мир

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, призвал все страны мира объединиться в борьбе с пандемией SARS-CoV-2 и обеспечить всемирную вакцинацию против коронавируса к концу 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Я намерен воспользоваться своими полномочиями, чтобы объединить всех. Моя задача — обеспечить, чтобы мы все пришли к гораздо более обнадеживающим срокам по вакцинации всего населения мира к концу 2022 года» — сказал Шахид.

Он отметил, что с трибуны ООН прозвучали обнадеживающие слова от представителей стран производителей противоковидных вакций — США, Индии, Китая и других.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия продлится по крайней мере еще год.

До этого генеральный директор транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что если будет проводиться ежегодная вакцинация против коронавируса, пандемия закончится и мир вернется к «нормальной жизни».